Tennis: Wta; Halep vince torneo Praga

(ANSA) – PRAGA, 16 AGO – Simona Halep riparte come aveva interrotto la stagione prima

del lockdown. Aveva vinto il 20/o titolo all’ultimo torneo primo

dello stop, a Dubai. Vince il 21/o nel primo evento che gioca

dopo la ripresa. A Praga, nonostante qualche incertezza nel

secondo set in cui per due volte non difende un break di

vantaggio, chiude 6-2 7-5 sulla belga Elise Mertens. Così la

romena centra il quarto successo negli ultimi cinque confronti

diretti, il terzo sul rosso.

Ha vinto al termine di un torneo cominciato con due vittorie

sudate al terzo set. Ha mancato sei match point all’esordio

contro Hercog, ha recuperato da sotto 0-2 contro Krejcikova al

secondo turno. Poi ha superato Frech centrando così la 55/a

semifinale, dove il successo su Begu l’ha promossa in finale, la

prima sul rosso dal Roland Garros 2018.

Halep, che inizia la 342/a settimana consecutiva in top 10,

si conferma la terza giocatrice in attività per titoli sul

rosso. Diventano otto, ne hanno di più solo Serena Williams (13)

e Venus (9) fra le giocatrici ancora in classifica. Inoltre la

giocatrice romena rinforza lo status di quinta giocatrice in

attività con più trofei in bacheca, dietro a Serena e Venus

Williams, Kim Clijsters e Petra Kvitova. Oggi è apparsa in

totale controllo per un set e mezzo, grazie alla maggiore

efficacia in risposta, un po’ come era successo nella finale di

Doha del 2019. Ma allora Mertens riuscì a rimontare e a batterla

recuperando un set e un break di svantaggio. A Praga invece ha

avvicinato la possibilità di portare la finale al terzo set. Da

sotto 2-4, è risalita fino al 5-4, a tre punti dal conquistare

il secondo parziale. Ma il suo sesto doppio fallo, e la maggiore

precisione di Halep nei punti importanti del match hanno fatto

il resto. (ANSA).



