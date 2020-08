Tennis: Wta Praga, esordio vincente per Simona Halep

(ANSA-AFP) – ROMA, 11 AGO – Nel primo turno del torneo Wta di

Praga 2020, la numero due del ranking mondiale Simona Halep

rischia grosso contro la slovena Polona Hercog, ma riesce a

superarla in tre set 6-1, 1-6, 7-6(3) nel tie-break decisivo.

Ora la romena dovrà vedersela contro la ceca Barbora Krejcikova

al secondo turno.

Halep ha impiegato due ore e mezza per superare Hercog. Per

la campionessa in carica di Wimbledon ed ex campionessa

dell’Open di Francia è stata la prima apparizione dopo lo stop

per la pandemia di coronavirus. La romena, che ha rinunciato a

partecipare al torneo Wta di Palermo della scorsa settimana per

i timori legati al Covid-19, ancora non ha deciso se prendere

parte o meno agli Us Open.

Rigorose le misure adottate dagli organizzatori del torneo di

Praga: tutti i giocatori e lo staff sono alloggiati in un unico

hotel di otto piani riservato per l’occasione per ridurre il

rischio di contagio. I controlli regolari della temperatura sono

un must, proprio come le mascherine che i giocatori devono

indossare a meno che non stiano giocando, allenandosi o

mangiando. (ANSA-AFP).



—

