Tennis: Zverev torna a casa “lacerati diversi legamenti piede”

(ANSA) – ROMA, 04 GIU – “Ciao ragazzi, sto tornando a casa.

Dai primi controlli medici sembra che mi siano lacerati diversi

legamenti del piede destro. Volerò in Germania lunedì per fare

ulteriori esami e determinare il modo migliore e più veloce per

recuperare”. Con le stampelle, prima di salire sull’aereo,

Alexander Zverev ha voluto aggiornare i suoi tifosi circa le

condizioni della caviglia dopo l’infortunio riportato durante la

semifinale del Roland Garros contro Rafa Nadal. “Voglio

ringraziare tutti in tutto il mondo per i messaggi gentili che

ho ricevuto da ieri – ha scritto su Instagram, postando una foto

che lo ritrae prima di salire in aereo -. Il vostro sostegno

significa molto per me in questo momento. Proverò a darvi più

aggiornamenti possibili su ulteriori sviluppi. Ci vediamo alla

prossima, Roland Garros”. (ANSA).



—

