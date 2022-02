Tennis:Djokovic, errore enorme intervista a L’Equipe da positivo

Condividi l'articolo

(Vedi servizio delle 14.22) (ANSA) – BELGRADO, 15 FEB – Novak Djokovic ha ammesso che

l’intervista che rilasciò all’Equipe lo scorso dicembre quando

era positivo al covid è stato un errore enorme. “Vorrei tornare

indietro nel tempo, per non fare quell’errore”, ha detto il

tennista serbo numero uno al mondo alla Bbc. Un ulteriore

stralcio dell’intervista all’emittente britannica, diffusa

stamane, è stato reso noto in serata dai media serbi. Djokovic

ha detto di aver dato l’intervista al giornale francese per

varie ragioni. “In primo luogo poiché rispetto l’Equipe come uno

dei migliori media sportivi al mondo. E il giornalista Franck

Ramella lo conosco da tempo, e ho sempre avuto ottimi rapporti

con lui, non lo volevo tradire” – ha affermato Djokovic. “Dovevo

essere più prudente? Dovevo avvertirlo? Assolutamente”. (ANSA).



