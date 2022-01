Tennis:Djokovic può restare in Australia,governo pronto ricorso

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 10 GEN – Il n.1 del tennis mondiale Novak

Djokovic vince l’appello che impugnava il provvedimento di

espulsione dall’Australia legato alle normative Covid. Il

giudice del tribunale di Melbourne ha : ”annullato la

cancellazione del visto” e ordinato al “Governo di pagare le

spese legali. Rilascio immediato e restituzione del passaporto

per Djokovic”.

Gli avvocati del Governo ribattono: “Il ministro ha il potere

personale di espellere il giocatore”. Il ministro

dell’immigrazione, Alex Hawke, può ora intervenire personalmente

e decidere comunque di annullare il visto per altri motivi,

riporta il Guardian. Se ciò dovesse accadere, il caso potrebbe

tornare di nuovo in tribunale perché Djokovic rischierebbe di

essere bandito dall’Australia per tre anni se il ministro

decidesse di annullare nuovamente il visto.

Gli Australian Open al via lunedì 17 gennaio e la partecipazione

del n.1 del mondo resta così in forse. (ANSA).



