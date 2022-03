Tennis:Federer ‘sono fiducioso, potrei rientrare in autunno’

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 05 MAR – “Gradualmente, posso cominciare a

pensare al mio rientro in campo”. Roger Federer conferma il suo

desiderio di tornare a giocare, ma non smentisce la sensazione

dell’amico e coach Severin Luthi, convinto che molto

difficilmente lo svizzero disputerà Wimbledon la prossima

estate.

Federer si è concesso una giornata a Lenzerheide, sulla pista

Beltrametti dove la sciatrice italiana Federica Brignone ha

firmato un piccolo pezzo di storia per il nostro sport. Le è

bastato il nono posto, peggior piazzamento stagionale nella

specialità, per diventare la prima italiana a conquistare la

Coppa del Mondo di supergigante.

“Ero uno sciatore veloce, ma dal 2008 ho deciso di rinunciare a

questo passatempo fino alla fine della carriera- ha spiegato

Federer in un’intervista con la tv SRF – Allora pensavo che

sarebbe durata solo altri cinque anni”.

Federer ha mostrato qualche apprensione nell’attendere le

sciatrici all’arrivo, preoccupato che potessero cadere e farsi

male lungo il percorso. A proposito del suo infortunio e della

terza operazione al ginocchio a cui si è sottoposto lo scorso

autunno, si è mostrato abbastanza ottimista. “Sono sulla via

della completa ricostruzione, e posso lentamente cominciare a

pensare al mio rientro – ha detto – Qualche settimana fa ho

effettuato una risonanza magnetica che ha dato risultati molto

positivi. Sono davvero fiducioso”.

Lo svizzero ci tiene però a sottolineare che per rivederlo con

una racchetta in campo ci vorrà ancora tempo. Federer non si

aspetta di poter competere prima della fine dell’estate, o

l’inizio dell’autunno.

Possibile dunque che giocherà il suo primo match dalla sconfitta

contro Hubert Hurkacz a Wimbledon 2021 alla Laver Cup, di cui è

co-organizzatore. L’edizione 2022 è in programma a Londra e Rafa

Nadal ha già annunciato che loro due giocheranno di nuovo in

doppio insieme come nel 2017. (ANSA).



