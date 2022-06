Tennis:giocatrice russa cambia nazionalità per giocare Wimbledon

Condividi l'articolo

(ANSA-AFP) – LONDRA, 19 GIU – Cambia nazionalità, da russa a

georgiana, per poter aggirare il divieto di giocare a Wimbledon.

Secondo un articolo del quotidiano The Times, si tratta di

Natela Dzalamidze, una giocatrice di doppio di 29 anni

classificata n. 44 al mondo, che gareggerà nel doppio femminile

con la serba Aleksandra Krunic nel torneo londinese che inizierà

il 27 giugno.

Gli organizzatori di Wimbledon hanno annunciato ad aprile che ai

tennisti russi e bielorussi sarebbe stato impedito di competere

quest’anno a seguito dell’invasione russa dell’Ucraina. Un

portavoce dell’All England Club ha detto al Times che c’è la

possibilità di azione da parte loro in caso cambio di

nazionalità come per la Dzalamidze che ha soddisfatto i

requisiti di ammissione . “La nazionalità dei giocatori,

definita come la bandiera sotto la quale giocano negli eventi

professionistici, è un processo concordato che è regolato dai

tour e dall’ITF”, ha affermato il portavoce.

Il divieto imposto per Wimbledon ai giocatori di Russia e

Bielorussia ha provocato diverse polemiche in tutto il mondo del

tennis, con la WTA e l’ATP, il suo equivalente maschile, che

hanno privato il torneo di punti in classifica. Nessuno degli

altri tornei del Grande Slam ha seguito l’esempio di Wimbledon,

con gli US Open che hanno annunciato la scorsa settimana che i

giocatori russi e bielorussi potranno competere sotto una

bandiera neutrale. Il bando deciso da Wimbledon ha escluso una

serie di top player, tra cui Daniil Medvedev, il numero uno del

mondo maschile e campione in carica degli US Open, così come la

due volte vincitrice del major Victoria Azarenka. (ANSA-AFP).



