Tennis:leggera ernia,Medvedev si ferma 1-2 mesi per operarsi

(ANSA) – ROMA, 02 APR – Daniil Medvedev, numero 2 del mondo,

sarà assente dal circuito Atp tennis probabilmente “da 1 a 2

mesi” per curare un’ernia. Lo ha annunciato lo stesso tennista

russo, la cui partecipazione al Roland-Garros (22 maggio-5

giugno) sembra ora molto incerta . “Gioco da qualche mese con

una leggera ernia. Insieme alla mia squadra abbiamo deciso di

risolvere questo problema con un piccolo intervento.

Probabilmente starò fuori per un mese o due e lavorerò sodo per

tornare in campo rapidamente”, ha detto Medvedev sul suo account

Twitter. (ANSA).



—

