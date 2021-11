Tennis:Parigi-Bercy; Mager eliminato da n.11 Auger Aliassime

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 02 NOV – Per due set ha messo alle corde uno

dei tennisti più forti e di talento del tour, poi ha pagato la

fatica ed il ritorno del suo avversario. E’ uscito di scena

all’esordio nel main draw Gianluca Mager al “Rolex Paris

Masters”, ottavo ed ultimo ATP Masters 1000 dell’anno, sul

veloce indoor del Palais Omnisport di Parigi-Bercy.

Il 26enne sanremese, n.66 ATP, promosso dalle qualificazioni,

è stato battuto in rimonta per 4-6 6-4 6-1, dopo quasi due ore

di lotta, dal canadese Felix Auger Aliassime, n.11 del ranking e

9 del seeding. (ANSA).



