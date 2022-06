Tennis:Roland Garros;Cilic in semifinale,Rublev ko dopo maratona

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 01 GIU – Marin Cilic torna in semifinale in

uno Slam dopo quattro anni grazie alla vittoria ai quarti del

Roland Garros su Andrey Rublev, settima testa di serie del

seeding. Il croato, campione agli Us Open del 2014, ha battuto

cinque set 5-7, 6-3, 6-4, 3-6, 7-6 il russo dopo una maratona di

oltre quattro ore decisa solo dal super tie-break nel quinto

set. Prima semifinale a Parigi per Cilic, la sesta a livello

Slam. Attende ora il vincente di Ruud-Rune, in programma in

serata sullo Chatrier. (ANSA).



