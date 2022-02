Tennis:Serena Williams,mi preparo al ritiro e voglio altri figli

Condividi l'articolo

(ANSA) – NEW YORK, 09 FEB – Serena Williams è consapevole che

un giorno dovrà dire addio al tennis ed è preparata per quel

momento. Lo ha detto lei stessa in un’intervista a Entertainment

Tonight in occasione del Super Bowl e dello spot della birra

Michelob Ultra, di cui è tra i protagonisti con Nneka Ogwumike e

Alex Morgan.

La star del tennis, 40 anni, ha detto anche di voler avere

altri figli. Nel 2017 ha avuto Alexis Olympia Ohanian Jr., nata

dalla relazione con il cofondatore di Reddit Alexis Ohanian,

attuale marito, ndr. Durante e dopo il parto ha avuto numerose

complicazioni. “Sono preparata per quel giorno – ha detto -, mi

preparo da oltre dieci anni. Mio padre (Richard Williams, ndr)

mi ha sempre detto di farlo e quindi sono preparata. Alla fine

ciò che conta è di avere sempre un piano. Ed è ciò che ho fatto.

Ho sempre un piano”.

Non a caso la Williams si tiene impegnata oltre al tennis.

Secondo Forbes è partner di numerose aziende e startup. Ha

lanciato nel 2018 una linea di abbigliamento, ‘S by Serena’ e

l’anno scorso ha firmato un contratto con Amazon Studios per

diversi progetti tra cui una docuserie su di lei.

Tra tanti impegni lei e il marito Alexis aspettano anche il

momento per avere altri figli. “Di sicuro voglio averne altri –

ha detto. L’equilibrio è ciò che conta… So anche che il tempo

passa e devo decidere quando sarà. Spero presto e quando non

sarò sotto pressione”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte