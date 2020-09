Tennis:Us Open; ”pallata’ a giudice, Djokovic squalificato

(ANSA) – NEW YORK, 06 SET – Novak Djokovic è stato

squalificato dagli Us Open per aver scagliato, in un gesto di

stizza, una pallina verso i teloni, che però è rimbalzata su un

giudice di linea donna, colpendola al collo, nel corso

dell’incontro che stava giocando contro lo spagnolo Carreno

Busta, valido per gli ottavi di finale. La donna si è accasciata

al suolo e faticava a respirare, Djokovic è andato a sincerarsi

delle sue condizioni, nel frattempo arbitri e supervisor si

sono consultati e poi hanno preso la decisione di escludere il

n.1 del mondo dal torneo. Soltanto altre due volte nella storia

dei tornei del Grande Slam un giocatore era stato escluso per

motivi disciplinari, o comportamentali che dir si voglia: prima

del serbo era toccato a John McEnroe negli Australian Open del

1990 e a Stefan Koubek nell’Open di Francia del 2000. Il primo

ruppe una racchetta, si avvicinò a una delle ‘guardalinee’ per

discutere su una chiamata facendo rimbalzare minacciosamente una

palla vicino alla faccia della ragazza e si fece sfuggire

qualche parola di troppo durante l’incontro con lo svedese

Pernfors. Koubek invece venne escluso dal Roland Garros per un

gesto simile a quello di Djokovic: infatti venne squalificato

per aver inavvertitamente colpito un raccattapalle con la

racchetta, che invece avrebbe voluto scagliare verso la propria

panchina. (ANSA).



