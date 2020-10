Tenta di uccidere due giovani con accetta, arrestato a Carpi

(ANSA) – MODENA, 29 OTT – Arrestato a Carpi (Modena) dai

carabinieri questa mattina alle 3 un uomo di 63 anni del luogo,

già noto alle forze dell’ordine, per tentato omicidio. Secondo

la ricostruzione dei militari dell’Arma, prima ha aggredito due

giovani donne che in centro storico stavano rincasando dopo

averle avvicinate in auto (per motivi in fase di accertamento),

poi, quando le stesse sono state soccorse da due loro fratelli

di 25 anni che transitavano in auto, sulla quale le stesse sono

salite, ha inseguito la vettura, tamponandola.

Successivamente ha tirato fuori un’accetta aggredendo i

quattro giovani senza riuscire però a ferirli. I due fratelli lo

hanno disarmato e, dopo aver tentato di investirli, il 63enne è

fuggito. I carabinieri lo hanno rintracciato al Pronto soccorso,

dove era andato per le ferite riportate durante il tentativo di

aggressione. L’uomo è finito in manette per tentato omicidio,

minaccia e danneggiamento. Fondamentali le immagini delle

telecamere di videosorveglianza, sul caso sono in corso indagini

da parte della procura di Modena. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte