Tenta travolgere auto dei CC e la sperona, arrestato in Brianza

(ANSA) – BRIOSCO (MONZA), 31 MAG – Un giovane di 21 anni,

marocchino, è stato arrestato dai carabinieri a Briosco (Monza),

per aver tentato di travolgere con l’auto una pattuglia in

servizio e, poi nell’inseguimento che è scaturito, di averli

speronati due volte.

Il tutto è accaduto poco dopo mezzogiorno, in via XXIV

Maggio nella frazione Capriano di Briosco. I due militari hanno

visto arrivare a forte velocità una Bmw Serie 1 di colore scuro,

il cui conducente li ha chiaramente puntati, invadendo la loro

corsia di marcia e costringendo il militare alla guida a

sterzare e spingere la Subaru d’ordinanza fuori dalla

carreggiata per evitare l’impatto.

Da qui è iniziato un inseguimento proseguito sulla statale 36

del lago di Como, in direzione di Milano. Il conducente della

Bmw ha speronato la fiancata destra dell’auto dei Carabinieri,

tentando due volte di buttarla fuori strada così violentemente

che gli airbag della Bwn sono esplosi. A quel punto il 21enne è

stato costretto a fermarsi, mentre i carabinieri sono riusciti a

superare la Bwn e bloccare la strada.

Il 21 enne ha tentato di scappare a piedi scavalcando lo

spartitraffico della superstrada, ma è stato fermato e

arrestato, mentre è ancora ricercato il passeggero. Indagini in

corso per comprendere il movente del gesto. A causa

dell’incidente la statale è stata bloccata per alcune ore

(ANSA).



