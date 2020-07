Tentano di rubare auto in car sharing, nei guai tre minori

(ANSA) – BOLOGNA, 20 LUG – Tre minorenni, età compresa tra 14

e i 15 anni e incensurati, sono stati denunciati a Bologna dai

Carabinieri per avere tentato di rubare un’auto elettrica del

servizio di car-sharing ‘Corrente’. E’ successo sabato

pomeriggio nelle vicinanze dell’Autostazione di piazza XX

Settembre. Ad avvertire il 112 è stata un’addetta della società

che gestisce il servizio di noleggio, incaricata del recupero e

della manutenzione delle auto.

La donna ha visto un ragazzino, chiaramente minore, entrare

in una delle Reanult Zoe e mettersi al volante, per poi fare

fare salire quattro coetanei e mettere in moto. Preoccupata per

la loro incolumità, è intervenuta estraendo le chiavi e

spegnendo il veicolo. “Se non vuoi problemi, spostati” è la

minaccia che la donna si è sentita rivolgere dai cinque, che

subito dopo si sono dati alla fuga a piedi. Avvertiti

dell’accaduto, i militari del nucleo Radiomobile sono riusciti a

individuare tre minorenni mentre scappavano in direzione di

piazza dell’Unità: si trattava dell’autista e di due dei

passeggeri. Sono stati accompagnati in caserma, denunciati per

tentato furto aggravato in concorso e riaffidati ai genitori.

Dagli accertamenti dell’Arma, è emerso che nei giorni scorsi

alcune auto elettriche del servizio di car-sharing erano state

prese di mira da qualcuno che si era impossessato delle chiavi

di accensione. Un’ipotesi è che il giovane autista sia riuscito

a entrare nel veicolo utilizzando una delle chiavi rubate, o

forse approfittando di una dimenticanza del precedente

utilizzatore che le aveva lasciate inserite nel quadro. Una

decina di giorni fa, una di queste vetture era rimasta coinvolta

in un incidente, danneggiando alcune auto in sosta in zona

Navile, e il conducente era fuggito prima dell’arrivo delle

forze dell’ordine. (ANSA).



