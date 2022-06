Tentata rapina orologio da 100mila euro a Riccione,3 arresti

Condividi l'articolo

(ANSA) – RIMINI, 30 GIU – Tre uomini in carcere per la

tentata rapina di un orologio da 100 mila euro a un turista

toscano in vacanza a Riccione, lo scorso 25 aprile. All’alba, a

Napoli, i carabinieri della sezione operativa della compagnia di

Riccione, hanno eseguito tre provvedimenti di custodia cautelare

in carcere, emessi dal Tribunale di Rimini.

Grazie alla visione delle numerose telecamere cittadine, i

militari sono riusciti a ripercorrere tutte le fasi della

tentata rapina, arrivando a individuare non solo i due autori

materiali del colpo, ma anche un terzo indagato e ulteriori due

persone, ritenute verosimilmente coinvolti nei fatti e ad oggi

indagati a piede libero. In pieno viale Ceccarini, due dei

presunti rapinatori a bordo di uno scooter avevano tentato lo

strappo del prezioso orologio, ma la vittima aveva fatto

resistenza e per evitare il linciaggio della folla avevano

lasciato a terra lo scooter scappando a piedi. Un tentativo di

rapina maldestra terminato con l’abbandono del mezzo che ha poi

permesso ai carabinieri di recuperare effetti personali e

documenti dei due presunti autori. Inoltre i filmati degli

impianti di videosorveglianza hanno consentito di dare un volto

ai complici e di ricostruire nello specifico i ruoli e la

dinamica. (ANSA).



—

