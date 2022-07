Tentato omicidio a imprenditore, pene ridotte in appello

(ANSA) – BOLOGNA, 22 LUG – Pene ridotte in appello per i

presunti esecutori materiali di un tentato omicidio ai danni di

un imprenditore, investito da un’auto mentre era in bicicletta a

Molinella (Bologna) il 19 giugno 2019. A ottobre 2020 i

carabinieri arrestarono il mandante del fatto, Manuel Sanchini,

anche lui imprenditore, di Bertinoro (Forlì-Cesena) che in primo

grado aveva patteggiato quattro anni e otto mesi. Oltre a

Sanchini furono oggetto di ordinanze di custodia cautelare tre

uomini di Cerignola (Foggia), presunti sicari. Sarebbero stati

assoldati per uccidere l’uomo, debitore di Sanchini e suo ex

socio.

Per tutti e tre davanti alla Corte di Appello di Bologna è

stato accolto un concordato, una sorta di patteggiamento nel

processo di secondo grado. Paolo Tufariello, difeso dagli

avvocati Roberto D’Errico e Valerio Spigarelli, è passato così

da otto anni e due mesi a sei anni e due mesi; Giuseppe Avello,

difeso dall’avvocato Luca Sebastiani e Angelo Pio Daluiso,

difeso dall’avvocato Matteo Perchinunno, entrambi passano da sei

anni e dieci mesi a cinque anni. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte