Tentato omicidio con odio razziale, tre arresti

(ANSA) – MODENA, 21 OTT – Tentato omicidio aggravato da

discriminazione e odio razziale nei confronti di un ragazzo di

22 anni originario del Burkina Faso: è con questa accusa, in

concorso, che sono stati arrestati questa mattina un uomo di 53

anni e i suoi due figli di 30 e 24 anni.

L’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa il 17

ottobre dal Gip del Tribunale di Modena è stata eseguita dalla

Polizia.

I dettagli dell’attività investigativa saranno illustrati in

una conferenza oggi alle 11 in Questura a Modena. (ANSA).



