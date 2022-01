Terna con Lewandowski, Messi e Salah

Condividi l'articolo

La Fifa ha annunciato le nomination per il The Best Fifa Women’s Player e il The Best Fifa Men’s Player. La cerimonia di premiazione virtuale verrà trasmessa in diretta dalla sede della Fifa, a Zurigo, il 17 gennaio. Fra le donne le candidate per il titolo di miglior calciatrice sono: Jennifer Hermoso (Spagna/Barcellona); Sam Kerr (Australia/Chelsea); Alexia Putellas (Spagna/Barcellona). In campo maschile le nomination sono andate a Robert Lewandowski (Polonia/Bayern Monaco); Lionel Messi (Argentina/Barcellona e Paris Saint-Germain); Mohamed Salah (Egitto/Liverpool).

I premi vengono scelti da una giuria internazionale composta rispettivamente dagli attuali allenatori di tutte le nazionali femminili e maschili (uno per squadra), dagli attuali capitani di tutte le nazionali femminili e maschili (uno per squadra), da un giornalista specializzato per ogni Paese rappresentato da una nazionale e dai tifosi registrati su Fifa.com.



