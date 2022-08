Terrazza della Dolce Vita con Simona Ventura e Giovanni Terzi – Domani l’incontro con il Ministro del Turismo Massimo Garavaglia e il cantante Paul Young

Condividi l'articolo

Prosegue con successo “La Terrazza della Dolce Vita”

il salotto culturale di Simona Ventura e Giovanni Terzi

Fino al 10 agosto nel Giardino del Grand Hotel di Rimini

Domani l’incontro con il Ministro del Turismo Massimo Garavaglia e il cantante Paul Young

Attualità, geopolitica e mondo dell’informazione sono stati i temi che hanno animato il dibattito di ieri, giovedì 4 agosto, a La Terrazza della Dolce Vita, il salotto culturale d’incontri ideato e curato da Simona Ventura e Giovanni Terzi, che si terrà sino al 10 agosto nel Giardino del Grand Hotel di Rimini.

Protagonisti dell’appuntamento sono stati l’ambasciatore Giulio Terzi di Sant’Agata, Paul Strauss (Senatore Washington DC) e Matteo Angioli (Segretario Global Commette).

Oggi, venerdì 5 agosto alle 18.30, la rassegna proseguirà con un incontro alla presenza del Ministro degli Affari Regionali Maria Stella Gelmini, del giornalista e scrittore Giampiero Mughini, dell’attrice Barbara De Rossi.

Domani, sabato 6 agosto alle 18.30, sarà invece la volta del Ministro del Turismo Massimo Garavaglia e del cantante britannico Paul Young, ospiti de La Terrazza della Dolce Vita.

Si segnala, inoltre, una variazione del programma dell’evento dell’8 agosto. Non sarà presente il giornalista Alessandro Politi: al suo posto Gina Stella Cerasani, donna vittima di un terribile episodio di violenza.

Gli incontri e gli spettacoli sono a ingresso gratuito con prenotazione alla mail: congressi@grandhotelrimini.com , oppure al tel. 0541/22122 – Lucrezia. I posti disponibili sono 200 a serata all’interno del giardino del Grand Hotel di Rimini, 40 alle sedute di Bikram Yoga e numero libero alle esibizioni in Piazzale Federico Fellini.

“La Terrazza della Dolce Vita” è un format promosso da Apt Servizi Emilia-Romagna, Visit Romagna e Comune di Rimini.

Assolutamente da non perdere, oggi venerdì 5 agosto e domani sabato 6 dalle 21.30 alle 22.30, per la rassegna La Terrazza della Dolce Vita OFF, l’appuntamento in piazza Malatesta con le repliche di Peter Pan nei giardini di Kensington: un grande spettacolo che trasformerà l’outdoor del Museo Fellini in un luogo dove poter sognare un eterno presente con un grande evento dedicato ai bambini e agli adulti che non vogliono crescere; gli spazi verdi diventano i Giardini di Kensington; le vasche d’acqua si trasformano nel lago dei giardini, il Serpentine, dove navigano le barchette degli adulti e i velieri solcano il cielo. La Torre sarà un’isola, l’Isola degli Uccelli. Nelle serate di spettacoli il Fellini Museum, il Teatro Galli e il PART – Palazzi dell’arte Rimini saranno aperti al pubblico in via straordinaria dalle 20 alle 24, con ingresso gratuito.

Programma La Terrazza della Dolce Vita

5 AGOSTO Maria Stella Gelmini (Ministro degli Affari Regionali)

Giampiero Mughini (giornalista)

Barbara De Rossi (attrice)

6 AGOSTO Massimo Garavaglia (Ministro del Turismo)

Paul Young (cantante)

7 AGOSTO Marcello Veneziani (giornalista e scrittore)

Interverrà Andrea Corsini (Assessore Regione Emilia-Romagna)

8 AGOSTO Simona Ventura (conduttrice produttrice)

Gina Stella Cerasani (attivista)

Elisabetta Aldrovandi (avvocato garante delle vittime)

Interverrà il gruppo musicale OP3

9 AGOSTO Kerry Kennedy (scrittrice e attivista statunitense)

Saturnino (musicista e imprenditore)

Shel Shapiro (cantante)

10 AGOSTO Luigi Di Maio (Ministro degli Affari Esteri)

Mario Lavezzi (compositore cantautore e produttore discografico)

Programma La Terrazza della Dolce Vita OFF

5,6 agosto ore 21.30 e 22.30 – 12-13-14-15 agosto

Peter Pan nei giardini di Kensington

Piazza dei sogni – Piazza Malatesta

5 e 6 agosto ore 9.00 – 10.30

Bikram Yoga con Master Yoga Dino Baranzelli e Simona Ventura

Spiaggia Grand Hotel Rimini

5 e 6 agosto ore 18.00 -19.30

Bikram Yoga con Master Yoga Dino Baranzelli

Piazza sull’acqua – Ponte di Tiberio

8 agosto ore 21.30

Saturnino Celani DJ set

Piazzale Federico Fellini

10 agosto ore 5.30

OP3 in Concerto

Spiaggia del Grand Hotel

Ufficio stampa Visit Romagna c/o Nuova Comunicazione-Novacom

Laura Ravasio ravasio@nuovacomunicazione.com