Terremoti: Ingv, scossa magnitudo 3.6 nel Reggiano

Un scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata alle 20.47 nei pressi di Carpineti, nel Reggiano in Emilia. Il sisma – si legge sul sito dell’Ingv, l’Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia – ha avuto un ipocentro a 26 chilometri di profondità. La scossa, come si evince anche dai diversi commenti lasciati sui social network da Facebook a Twitter, è stato avvertito nella zona di Reggio Emilia e nel Modenese. Al momento non si ha notizia di danni a persone o cose.

Lo scorso 9 febbraio, sempre nel Reggiano, erano state registrate diverse scosse di terremoto, tra cui due di magnitudo 4.0 e 4.3 che avevano spaventato i cittadini della zona senza arrecare danni.

