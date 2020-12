(ANSA) – CATANZARO, 02 DIC – Due scosse di terremoto, la

prima di magnitudo 3.6 e la seconda di 2.5, sono state

registrate stasera tra le 19.19 e le 19.36, a Dinami, nel

vibonese, al confine con la provincia di Reggio Calabria. Le

scosse, in particolare la prima, sono state avvertite dalla

popolazione. Alcune persone sono uscite in strada nel timore di

crolli ma allo stato non vengono segnalati danni a persone o

cose. (ANSA).



