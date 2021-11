Terremoto: addio a nonna Peppina in santuario a Fiastra

Condividi l'articolo









(ANSA) – FIASTRA, 20 NOV – “Torneremo a San Martino per

tenere viva la sua memoria”. La promessa della figlia Gabriella

Turchetti durante i funerali di ‘nonna Peppina’, al secolo

Giuseppa Fattori divenuta simbolo di resilienza delle

popolazioni terremotate del Maceratese. L’anziana, che rifiutò

di lasciare una casetta di legno (dichiarata abusiva e poi ‘sanata’ dalla legge ‘Salva Peppina’) realizzata nei pressi

della propria abitazione distrutta dal sisma del 2016 a Borgo

Moreggini di San Martino di Fiastra (Macerata): è morta ieri,

pochi giorni prima di compiere 99 anni. Il piccolo santuario del

Beato Ugolino a Fiegni di Fiastra non è bastato contenere nel

pomeriggio tutte le persone giunte per stringersi intorno alla

famiglia di nonna Peppina: in molti sono rimasti fuori ad

ascoltare la funzione celebrata da don Oreste Campagna e don

Giancarlo Pesciotti.

“Di grandi donne come lei non ne nasceranno più”, le parole

della figlia Gabriella che ha ricordato come la madre, anziana

ma piena di vita, era voluta fortemente tornare nel borgo e

ricordava sempre le persone che non avevano avuto la possibilità

di farlo. In chiesa, in prima fila i nipoti di Peppina, le

figlie Agata e Gabriella, il genero Maurizio Borghetti. Tra gli

altri c’erano il deputato Tullio Patassini, il sindaco di

Fiastra Sauro Scaficchia e Venanzo Rocchetti, ex sindaco di

Serravalle. (ANSA).



