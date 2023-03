Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 28 MAR – Una scossa di terremoto di magnitudo

3.1 è stata registrata alle 2:20 in Molise, non lontano dal

confine con la Puglia.

Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e

vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 17 chilometri

di profondità ed epicentro a 4 km da Sant’Elia a Pianisi

(Campobasso) e a 11 da Carlantino (Foggia).

Non si registrano danni a persone o cose. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte