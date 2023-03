Terremoto di magnitudo 4.6 in provincia di Campobasso

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 29 MAR – Una scossa di terremoto di magnitudo

4.6 è stata registrata alle 23:52 di ieri in provincia di

Campobasso Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e

vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 23 km di

profondità ed epicentro nei pressi di Montagano.

Oltre che nel Molise, la scossa è stata chiaramente avvertita

anche in alcune zone limitrofe della Campania, della Puglia,

dell’Abruzzo e del Lazio.

Tanta la paura tra gli abitanti, ma al momento non si hanno

segnalazioni di danni a persone o cose. (ANSA).



