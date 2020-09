Terremoto regionali: del governo resterà solo la facciata

00:00 Sulle regionali la migliore lettura è quella di Vespa, che fa una metafora riuscita: Palazzo Chigi rischia di diventare come quel palazzo terremotato, con la facciata intonsa e i muri portanti devastati. E Berlusconi dice che, in caso di sconfitta, il governo ne dovrebbe prendere atto…

03:00 Ha ragione Lenzi: l’unico grillino coerente Dibba.

04:04 Il Fatto e i grillini si concentrano tutto sul referendum. Chiaro… Polito fa notare, giustamente, come alla fine cambierà poco.

06:30 Il Fatto torna sull’aggressione di Grillo al giornalista e minimizza.

07:40 Riprende il calcio. Bene, ma quante incoerenze nel governo mentre si fa strada ipotesi zone rosse.

09:50 Inchiesta sulla Lega che fine ha fatto?

10:34 Tik tok e le ragioni di Trump.



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte