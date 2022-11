Terremoto: sciame sismico nelle Marche, altra scossa 3.0

Condividi l'articolo

(ANSA) – ANCONA, 11 NOV – E’ proseguito nella notte lo sciame

sismico nelle Marche, sempre con epicentro tra la costa

marchigiana pesarese e di Ancona, con scosse di magnitudo

compresa tra 2 e 3.0. L’episodio più forte, alle 6.47, una

scossa 3.0 davanti alla costa pesarese a 9 km di profondità

preceduta alle 7.28 da un’altra 2.7. Fenomeni che comunque non

hanno destato troppi timori, né danni.

Dopo le scosse più forti del 9 novembre – 5.5 delle 7:07 e

5.2 delle 7:08, seguite da una 4.0 alle 7:12 -, ieri altre con

medesimo epicentro e avvertite distintamente anche ad Ancona

alle 13.35, 4.0, e alle 19:45 di intensità 4.1. Scosse che,

secondo le prime informazioni, non hanno mutato il quadro

generale causato dalle prime scosse e che comunque hanno

risvegliato la paura nella popolazione di nuovi e più intensi

episodi. Proseguono intanto le verifiche e i monitoraggi degli

edifici mentre le lezioni scolastiche riprendono regolarmente

nei vari centri che le avevano sospese anche ad Ancona dove però

una ventina di istituti rimarranno ancora fermi fino a sabato

per altre verifiche e per eseguire piccoli interventi di messa

in sicurezza. Una ventina di sfollati ha passato la notte al

PalaPrometeo (Ex Palaprometeo) di Ancona dove sono stati messi a

disposizioni circa 200 posti di cui 50 già ‘pronti’. Circa 15

per ora gli stabili evacuati, tra Ancona e Pesaro Urbino, alcune

chiese inagibili tra cui la cattedrale di San Venanzio a

Fabriano (Ancona); il quadro però potrebbe aggravarsi con il

susseguirsi dei controlli. (ANSA).



