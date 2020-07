Terrore sul bus, Sy condannato a 24 anni

La Corte d’Assise di Milano ha condannato a 24 anni di carcere Ousseynou Sy, il 47enne che nel marzo dell’anno scorso, ha dirottato e incendiato a San Donato un autobus con a bordo una scolaresca di 50 ragazzini, due insegnanti e una bidella di Crema, tutti messi in salvo dai carabinieri.

I giudici hanno accolto la richiesta della Procura, anche quella di riqualificare l’ipotesi di reato da sequestro a sequestro con finalità di terrorismo. In aula, prima della condanna, Sy aveva detto di aver avuto “solo lo scopo di salvare vite umane, perché non se ne poteva più” dei morti in mare.



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte