Terza notte di ricovero trascorsa serenamente per il Cav. Tajani: “Tornerà presto”

Terza notte in terapia intensiva per Silvio Berlusconi all’ospedale San Raffaele di Milano, dove l’ex premier è ricoverato per curare un’infezione polmonare scaturita dalla forma di leucemia cronica di cui soffre da tempo. Ieri sera tutti i figli si sono ritrovati presso la struttura alle porte di Milano per fare visita al padre e, all’uscita, il più piccolo, Luigi, ha alzato il pollice in su senza rilasciare dichiarazioni, ma facendo capire che le notizie che provengono da dentro la terapia intensiva sono buone.

Nella giornata di ieri non è stato rilasciato alcun bollettino medico ufficiale ma chi l’ha potuto vedere parla di Cavaliere che sta meglio. Fonti ospedaliere informali hanno riferito che il presidente di Forza Italia sta reagendo bene alle cure e, quindi, serpeggia un cauto ottimismo per la sua ripresa. Alberto Zangrillo, il medico personale di Berlusconi che lo ha in cura anche in questa occasione, è arrivato questa mattina attorno alle 9 al San Raffaele senza rilasciare dichiarazioni. A quanto si apprende, non sono previsti nemmeno oggi bollettini medici sulle condizioni del Cavaliere.

Intervistato da Skytg24, Antonio Tajani rassicura tutti: “ Ho sentito i familiari, i medici, Marta Fascina. Berlusconi dice di sentirsi bene. È un leone. Tutti sono convinti che tornerà presto. Lavoriamo per un grande evento di Forza Italia a Milano, il 5 e 6 maggio, e potrebbe essere la data del suo ritorno in pubblico “. C’è quindi ottimismo attorno al Cavaliere: “ Stamane non l’ho sentito anche per non affaticarlo, però ha riposato bene “.

Intervistato dal Corriere della sera, il capogruppo di Forza Italia alla Camera, Paolo Barelli, ha confermato che non esiste al momento la posisbilità di un congresso: “ Siamo tutti concentrati sullo stato di salute del nostro presidente e se c’è qualcuno che fa girare queste voci non lo fa certo per attenzione verso FI e benché mai nei riguardi di Berlusconi “. L’esponente di Forza Italia ha poi ribadito: “ Il leader è lui e, come sempre, è solo lui a indicare la linea del partito. […] Ha grinta non comune, l’ho sentito sul pezzo come sempre, attento ai prossimi passaggi, al nostro rapporto con l’esecutivo di cui FI è un pilastro fondamentale “. Durante un’intervista a La7 ha aggiunto: “ Ovviamente, si tratta di una persona, di un politico, di un imprenditore che non si è risparmiato nella vita, è un ragazzo di una certa età, quindi la prudenza è ovvia “.

