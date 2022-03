Test Bahrain; Leclerc “a mio agio, il bilanciamento è buono”

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 11 MAR – “Stiamo imparando molto sulla nostra

vettura così come sulle gomme che sono ancora relativamente da

scoprire. Il bilanciamento sembra buono e finora mi sono sentito

a mio agio in abitacolo ma non dobbiamo dimenticare che per ora

i tempi non contano e i nostri rivali credo abbiano ancora molto

potenziale da mostrare”. Lo ha detto il pilota della Ferrari

Charles Leclerc al termine della seconda giornata di test di

Fornula 1 in Bahrain, ad una settimana dall’inizio del Mondiale.

“Questa mattina abbiamo avuto un’altra sessione utile nella

quale abbiamo portato avanti diverse prove – ha detto ancora il

monegasco -. L’aspetto più positivo sin qui è che siamo stati

costanti e non abbiamo avuto intoppi. Continueremo a lavorare

compatti per massimizzare l’ultima giornata di test”.

Più complessa la gestione del lavoro, nel pomeriggio, per

Carlos Sainz, che ha lamentato la mutevolezza delle condizioni

della pista “ad ogni uscita dal box, in particolar modo a causa

del forte vento che soffiava”. “Questa situazione – ha spiegato

lo spagnolo – ha reso più difficile essere costanti nelle

prestazioni quando simulavamo il giro lanciato e non ha aiutato

a farci un’idea chiara sul comportamento delle gomme e sulla

comparazione di una mescola con l’altra”. “Per il resto abbiamo

raccolto tanti dati che analizzeremo per preparare un buon piano

per domani, visto che ci sono ancora un bel po’ di prove da

portare avanti. Nel complesso però – ha concluso Sainz -, posso

dire che è stata un’altra giornata positiva per la squadra”.

