Test in Val Brembana, Covid positivo 40%

(ANSA) – SAN GIOVANNI BIANCO, 30 MAG – Il 40% degli abitanti di San Giovanni Bianco che si è sottoposto al test sierologico volontario è risultato positivo al Covid-19 e ne ha sviluppato gli anticorpi. E’ il bilancio della prima settimana di test gratuiti nel primo e per ora unico Comune della Bergamasca a effettuarli in proprio e secondo la logica dello screening di massa, con una platea potenziale di 3.500 abitanti. “Abbiamo iniziato il 25 maggio – spiega il sindaco, Marco Milesi – e in una settimana sono stati effettuati circa mille test alla media di duecento al giorno. Il Comune ha acquistato 2.500 kit che contiamo di esaurire. Siamo molto soddisfatti di una così alta adesione anche se i dati ci confermano quanto sospettavamo e cioè che la presenza del virus nel nostro comune e pensiamo in tutta la Val Brembana è stata ed è davvero di grande rilievo”.

L’età media dei positivi è 50 anni. I risultati riguardano i primi tre giorni di test. Ora i positivi dovranno sottoporsi al tampone, pagando 90 euro, di cui 50 coperti dal Comune.



