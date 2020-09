Test obbligatori Sardegna,passeggeri disorientati all’arrivo

(ANSA) – CAGLIARI, 14 SET – Pochi viaggiatori con la

certificazione del test anti Covid in mano. Qualcuno vorrebbe

anche consegnare la documentazione, ma non sa a chi, perché non

trova addetti per il ritiro. Qualcuno che non ha provveduto

prima della partenza chiede di effettuare il test in aeroporto.

Ma i controlli immediati con personale Ats al momento sono solo

per i passeggeri che arrivano da Croazia, Grecia, Malta e

Spagna. L’unico faro per chi arriva oggi all’aeroporto di

Cagliari-Elmas è un banchetto sistemato al reparto arrivi:

distribuisce un foglio con le indicazioni utili per trovare

nelle vicinanze una struttura che esegue i test obbligatorio

dopo l’ordinanza della Regione Sardegna entrata in vigore oggi.

La prima cosa da fare è comunque chiamare un numero verde

indicato nelle informazioni per comunicare il proprio arrivo e

la volontà di sottoporsi al tampone entro 48 ore. Ma, denunciano

alcuni passeggeri, “non risponde nessuno”. Poi l’impegno ad

osservare l’isolamento fiduciario sino all’esito della verifica

anti coronavirus. Le prime reazioni? Sbigottimento. “Non ho

fatto il test perché – spiega un viaggiatore appena sbarcato da

Milano non ne sapevo nulla”. Tutti pronti a sottoporsi ai

controlli secondo le modalità indicate nel foglietto. Ma più di

uno si lamenta: “Bisognava gestire meglio la situazione sotto il

profilo organizzativo”, dice un altro passeggero arrivato dalla

Lombardia.

Qualcuno che aspetta racconta le esperienze di familiari

sardi sbarcati a Fiumicino nei giorni scorsi: “Ai miei nipoti –

svela una pensionata – sono bastati dieci minuti per effettuare

il test a Roma in una struttura pubblica”. L’ordinanza non ha

fermato una coppia in viaggio di nozze, che però è abbastanza

scettica: “Se fanno l’ordinanza a fine settimana, come facciamo

a fare il test? Speriamo che facciano tutto al villaggio

vacanze”. (ANSA).



