Test ufficiale a Jerez

A Valencia è calato il sipario sul Campionato del Mondo MotoGP 2021 ma i protagonisti della classe regina lasciano il Circuito Ricardo Tormo per dirigersi verso l’Andalusia dove affronteranno due giorni di test al Circuito de Jerez – Angel Nieto. Sarà una occasione molto importante in cui piloti e team provano le novità in arrivo dalle case madri, inoltre, è il momento in cui possono concentrarsi su quegli aspetti che permetteranno loro di migliorare le performance dei prototipi in pista.

Le date del 18 e del 19 novembre resteranno indelebili nelle menti dei piloti che faranno il proprio esordio ufficiale da piloti MotoGP come il Campione del Mondo in carica della Moto2 Remy Gardner e il suo compagno di squadra, tanto nella categoria intermedia come in classe regina, Raul Fernandez. Non solo, direttamente dalla classe di mezzo arrivano anche Fabio Di Giannantonio impegnato nelle fila della Gresini Racing al fianco di Enea Bastianini; anche se manca ancora l’annuncio ufficiale, Pablo Nieto ha reso noto durante il Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana l’arrivo di Marco Bezzecchi nello SKY VR46 al fianco di Luca Marini, quindi, anche il romagnolo avrà la possibilità di affrontare i suoi primi giri di pista in sella alla Desmosedici GP. Tra gli esordienti, ci sarà anche Darryn Binder, secondo pilota della storia dopo Jack Miller a balzare dalla Moto3 alla MotoGP. Il sudafricano esordirà sulla M1 trovandosi al box un pilota di grande esperienza come Andrea Dovizioso.



