Testa maiale e croci a stadio Livorno, condanna Lega Pro

(ANSA) – FIRENZE, 21 OTT – “Tali gesti sono inaccettabili e

in contrasto con i messaggi positivi in cui la nostra Lega e il

nostro calcio crede e si fonda. La C si dissocia da ogni forma

di violenza e interpreta, ogni giorno con i propri club, il

calcio come condivisione di valori”. Così il presidente Lega Pro

Francesco Ghirelli in merito al ritrovamento sul terreno dello

stadio Picchi di Livorno di una testa di maiale e tre croci.

“La situazione precaria del club non giustifica nessun atto

di assurda violenza- aggiunge Ghirelli in una nota -, chiediamo

che si dia risposta ai problemi che angosciano la città di

Livorno e invitiamo i diversi soggetti a dare una soluzione

forte e rigorosa che dia certezze in tempi brevi e dia risposte

stabili e durature”. (ANSA).



