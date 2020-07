Texas si prepara a Hanna, il primo uragano della stagione

Il Texas trema per l’arrivo di Hanna, il primo uragano della stagione che si dirige verso il sud della stato particolarmente colpito dal coronavirus. Hanna, uragano di categoria 1, dovrebbe toccare terra nell’area di Corpus Christi con venti sostenuti. Si tratta di una minaccia per la contea di Nueces, che include Corpus Christi e dove risiedono 362.000 persone: l’area infatti da giorni sta sperimentando un aumento dei casi e dei decessi per coronavirus soprattutto in seguito ai visitatori che hanno invaso le spiagge locali. (ANSA).



