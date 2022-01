Thailandia, da febbraio stop quarantena per i turisti

Condividi l'articolo

(ANSA) – BANGKOK, 20 GEN – Dal primo febbraio la Thailandia

revocherà l’obbligo di quarantena per i viaggiatori

completamente vaccinati in arrivo dall’estero. Lo annunciano le

autorità locali, ponendo così fine alla stretta introdotta a

fine dicembre alla luce della diffusione della variante Omicron.

Ai turisti immunizzati sarà comunque richiesto un test negativo

effettuato nel Paese di provenienza, un altro all’arrivo e un

ultimo 5 giorni dopo.

La misura, legata al relativo alleggerimento dell’emergenza

Covid nel Paese, con poche migliaia di casi quotidiani e una

curva stabile dei decessi, mira a dare fiato al settore

turistico, cruciale per l’economia locale e duramente colpito

dalle restrizioni legate alla pandemia. Prima dell’emergenza,

nel 2019, la Tailandia aveva registrato quasi 40 milioni di

arrivi dall’estero. L’obiettivo per quest’anno è di raggiungere

quota 5 milioni.

“In caso di aumento dei casi, la situazione verrà

rivalutata”, ha sottolineato il portavoce del centro per la

gestione del coronavirus, Taweesin Visanuyothin. (ANSA).



