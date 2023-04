The Crown 6 atto finale, la prima immagine di William e Kate

Condividi l'articolo

Primissime immagini di The Crown 6 con i nuovi attori che interpretano i ruoli del principe William e Kate Middleton nella sesta e ultima stagione della serie Netflix vincitrice di un Emmy. Sarà disponibile sul colosso streming per la fine del 2023. Il 23enne Ed McVey interpreta il ruolo del giovane principe William, mentre la nuova arrivata Meg Bellamy interpreta Kate.

La sesta stagione di “The Crown” fa avanzare la storia negli anni 2000 quando il principe William inizia l’università a St Andrew’s, determinato a condurre una vita il più normale possibile finché può. All’inizio della vita come studentessa universitaria c’è anche Kate Middleton del Berkshire. La stagione racconterà come i due si sono incontrati per la prima volta nel campus e hanno avuto una storia d’amore, mentre si conclude questa epica drammatizzazione del regno della regina Elisabetta II.

La serie segna il debutto cinematografico professionale di McVey dopo il lavoro teatrale all’Old Vic e agli Hammersmith Riverside Studios. Bellamy (19 anni)ha vinto il ruolo di Kate dopo aver risposto a un casting sui social media e aver inviato un provino.

Le riprese di questa nuova stagione sono state effettuate a St. Andrews, in Scozia, all’inizio di quest’anno, permettendo a Ed e Meg di vivere e godersi alcuni dei luoghi che il Principe William e Kate Middleton hanno realmente frequentato vent’anni fa.



