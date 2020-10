Theresa May sabato in visita a San Marino

(ANSA) – ROMA, 12 OTT – L’ex primo ministro del Regno Unito

Theresa May sarà sabato prossimo, 17 ottobre, in visita

ufficiale nella Repubblica di San Marino. La seconda premier

britannica dopo Margaret Thatcher e figura di spicco del Partito

conservatore sarà ricevuta in udienza dai Capitani Reggenti di

San Marino, Alessandro Cardelli e Mirko Dolcini, e incontrerà i

Segretari di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, per il

Lavoro, Teodoro Lonfernini, e altre figure istituzionali della

Repubblica.

Nell’occasione a Theresa May verrà conferita l’onorificenza

di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine Equestre di Sant’Agata

come riconoscimento per i meriti nella promozione nel Regno

Unito della più antica Repubblica del mondo. Alle 17 è previsto

un incontro con la stampa a Palazzo Pubblico. (ANSA).



