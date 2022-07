“Tiene in ostaggio il M5s…”. La verità sulla Taverna

Condividi l'articolo

Paola Taverna è molto più che una “semplice” senatrice del M5s. “ Avanti compatti insieme a Giuseppe Conte, sempre dalla parte dei cittadini “, aveva scritto ieri su Facebook. A parte il suo personale “tifo” per l’avvocato ex premier, sarebbe lei il “ vero capo politico ” dei grillini secondo quanto affermato dall’ex inviato delle Iene e pentastellato Dino Giarrusso, che ebbe un boom di voti (120mila) all’Europarlamento quando faceva parte del partito grillino e che adesso ha fondato il suo partito, “Sud chiama Nord” assieme all’eclettico sindaco di Messina, Cateno de Luca.

L’ascendente su Conte

Come abbiamo visto sul Giornale, la Taverna si è ormai collocata al ruolo di “contiana di ferro” abbandonando anche i diktat di Grillo per seguire, senza se e senza ma, Conte. Mica male il ragionamento, dal momento che sarebbe anche in odor di deroga per un secondo mandato riservato soltanto a una percentuale bassissima di esponenti del partito. E Giarrusso, che è stato all’interno, sa bene tutto questo anche se a Liberoquotidiano ha ammesso che “ non si sa come e perché ” sia arrivata così in alto. Oltre ad aver provato a “piazzare” il senatore sardo Ettore Licheri, è la diretta responsabile del flop del Movimento quando sono state stilate le liste per le amministrative, momento in cui c’è stato il vero tracollo.

L’ascendente che ha sull’ex premier è sicuro, tant’é che lo avrebbe spinto “ a nominare direttamente quasi 240 referenti sul territorio”, spiega Giarrusso. “ Allora quando molti M5s dicono che la Taverna ‘tiene per le palle i senatori’, forse è vero “. Gli esempi più lampanti vengono dalla Sicilia dove a Palermo hanno preso Orlando, “sempre criticato” mentre nel Comune di Paternò, alle porte di Catania, hanno stretto alleanza con Cuffaro, “ considerato da sempre il diavolo, con Conte che continuava a sdegnarsi “. Ancora peggio in Abruzzo, dove a L’Aquila la Taverna è riuscita a mettere la senatrice Stefania Pezzopane, definita da Giarrusso “ nostra nemica storica: hanno fatto lo 0,8% “. Insomma, lo stipendio prima di tutto, senza il quale lavorebbere in un poliambulatorio di analisi cliniche: è considerata il più falco tra i falchi del Movimento. Il Corriere ha ricordato una sua battuta prima di sfiduciare Draghi: “ Oggi li sfonnamo de brutto” , in pieno slang romanesco.

Il voto in Aula

Adesso che il pentastellati sono in un vortice senza fine, Giarrusso auspica che si possa andare alle urne “ per rispetto del popolo “, pur sapendo che il Cinque Stelle avrebberp una batosta dal Centro-destra. “ E fa nulla se dalle parti dei miei ex amici e della sinistradicono che può vincere Fratelli d’Italia. Bè, è la democrazia. Bloccare le elezioni per impedire al centrodestra e a Giorgia Meloni di salire a Palazzo Chigi, è davvero la cosa più fascista “. Ma i grillini sanno bene che rischiare costerebbe ben 100mila euro, a testa, da oggi a fine legislatura. Impossibile staccarsi dai soldi e dalle poltrone. “ Ma te li vedi? “, domanda ironicamente al giornalista di Libero. Sarebbe un disastro. L’ex Iera ricorda, poi, il momento in cui ha deciso di non aderire più alle idee del partito per evitare “ l’umiliazione di questa pantomima che sembra uscita da un film di Nanni Moretti “.

