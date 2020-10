Tiepolo alle gallerie d’Italia a Milano

(ANSA) – ROMA, 27 OTT – Il meglio dell’arte pittorica del

maestro Giambattista Tiepolo arriva a Milano con una mostra a

lui dedicata alle Gallerie d’Italia – Piazza Scala, sede museale

meneghina di Intesa Sanpaolo visitabile dal 30 ottobre al 21

marzo 2021.

‘Tiepolo. Venezia, Milano, l’Europa’ è il titolo

dell’esposizione, la prima dedicata all’artista veneziano nel

capoluogo lombardo, realizzata per i 250 anni dalla sua morte.

L’esposizione (la presentazione giovedì 29 alle 11 è visibile in

streaming dal sito Intesasanpaolo.com e ANSA.it) vanta una

settantina di opere dell’artista e di importanti artisti suoi

contemporanei. Il percorso mette in evidenza la stretta relazione tra

Tiepolo e le sue committenze milanesi, città da dove è stato

proiettato verso l’Europa, in Germania e in Spagna. Inoltre per

la prima volta, grazie a sensazionali restauri, il pubblico avrà

l’occasione di ammirare gli affreschi staccati di Sant’ Ambrogio

e di Palazzo Gallarati Scotti.



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte