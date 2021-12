Tifone Rai nelle Filippine, il bilancio sale ad almeno 75 morti

Condividi l'articolo

E’ salito ad almeno 75 morti il bilancio delle vittime del passaggio sulle Filippine del tifone Rai, il più forte che ha colpito quest’anno il Paese del sudest asiatico.

Mentre aumentano gli sforzi per fornire acqua e cibo alle isole devastate, sono più di 300.000 le persone fuggite dalle loro case e dai resort sulla spiaggia con Rai che devastava le regioni meridionali e centrali dell’arcipelago interrompendo le comunicazioni e l’elettricità in molte aree, strappando i tetti e rovesciando i pali dell’elettricità in cemento. Arthur Yap, governatore della popolare destinazione turistica Bohol, ha dichiarato sulla sua pagina Facebook ufficiale che i sindaci dell’isola devastata hanno segnalato oggi altri 49 morti nelle loro città. Dieci persone sono ancora disperse su Bohol, mentre 13 sono rimaste ferite dalla tempesta che si è abbattuta sulle Filippine giovedì sotto forma di un super tifone che ha raggiunto una velocità di vento da 195 chilometri orari. “Le comunicazioni sono ancora interrotte: solo 21 sindaci su 48 ci hanno contattato sono rivolti a noi”, ha detto Yap paventando che il bilancio delle vittime possa ancora aumentare nella provincia colpita dall’alluvione.

