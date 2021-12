Tifosi di basket pronti a picchiarsi, Cc evitano rissa

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 19 DIC – Erano una settantina, pronti a

picchiarsi – al termine della sfida del girone C della Serie B

di basket tra Sintermatic Ozzano e Andrea Costa Imola vinta dai

padroni di casa 80 a 71 – fuori dal Palazzetto dello Sport di

Ozzano dell’Emilia, nel Bolognese. A evitare che una lite tra

le tifoserie delle due squadre degenerasse in una rissa,

l’intervento dei Carabinieri riusciti a disperdere i ‘duellanti’.

I fatti risalgono alla serata di ieri quando, intorno alle

22.50, i militari della stazione di Ozzano – impegnati in un

servizio di ordine pubblico – sono dovuti intervenire per

disperdere una settantina di tifosi, che non vedevano l’ora di

trovarsi faccia a faccia, davanti al Palazzetto, per picchiarsi.

L’intervento degli agenti ha evitato il peggio: sul posto, a

supporto dei colleghi ozzanesi sono giunte tre pattuglie

dell’Arma di San Lazzaro di Savena. Le due tifoserie si sono

allontanate: i Carabinieri hanno avviato gli accertamenti per

identificare i responsabili della vicenda. (ANSA).



