Tifoso ucciso: pm Milano chiede 16 anni per ultrà napoletano

(ANSA) – MILANO, 02 NOV – I pm di Milano Rosaria Stagnaro e

Michela Bordieri hanno chiesto una condanna per omicidio

volontario a 16 anni di carcere per Fabio Manduca, l’ultrà

napoletano imputato con rito abbreviato, davanti al gup Carlo

Ottone De Marchi, per aver travolto e ucciso con il proprio suv

Daniele Belardinelli, l’ultrà del Varese morto negli scontri del

26 dicembre 2018, poco lontano dallo stadio di San Siro prima

della partita fra Inter e Napoli.

Nell’udienza di oggi, a porte chiuse, hanno preso la parola

anche i legali delle parti civili, che rappresentano la figlia,

la moglie e la madre di Belardinelli, e poi parlerà anche la

difesa. “Non ho investito nessuno, sono solo fuggito spaventato

perché intorno all’auto avevo una trentina di persone. E se ho

investito qualcuno, non me ne sono accorto”, aveva detto Manduca

interrogato in aula nella scorsa udienza. La sentenza non

arriverà oggi ma in una successiva udienza. (ANSA).



