Tiger e Charlie Woods, nuovo show a Orlando

(ANSA) – ROMA, 25 NOV – Per la terza volta consecutiva, e

ancora in coppia con il figlio Charlie, Tiger Woods giocherà il

PNC Championship. Dal 15 al 18 dicembre a Orlando, in Florida, “The Big Cat” tornerà a fare da chioccia a quel baby talento che

in tanti indicano già come il suo erede designato.

E’ un dicembre ricco di appuntamenti quello di Tiger Woods che

aggiunge dunque un nuovo evento al suo calendario. Prima l’Hero

World Challenge (dall’1 al 4) alle Bahamas, quindi il The Match

(sabato 10) in Florida, al fianco di Rory McIlroy e contro

Jordan Spieth e Justin Thomas. Dunque, il PNC Championship, lo

show che vede tanti grandi del green (di ieri e di oggi) giocare

con figli o parenti.

Lontano dal campo dallo scorso luglio (quando uscì tra gli

applausi scroscianti del pubblico, in Scozia e in occasione

della 150esima edizione del The Open), Woods prepara il suo

rientro. Per chiudere al meglio il 2022. (ANSA).



