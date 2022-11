Tiger Woods in campo alle Bahamas per Hero World Challenge

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 09 NOV – Non solo il “The Match”, poco più di

un’esibizione. Tiger Woods giocherà anche l’Hero World

Challenge, torneo non ufficiale del PGA Tour, organizzato dalla

fondazione del californiano e in programma dall’1 al 4 dicembre

ad Albany, sull’isola di New Providence alle Bahamas.

Due eventi nel giro di pochi giorni, dunque, per “The Big

Cat” che il 10 dicembre prossimo in Florida sarà tra i

protagonisti, con Rory McIlroy, Jordan Spieth e Justin Thomas,

dell’ultima edizione di “The Match”. Woods non partecipa a una

gara ufficiale dallo scorso luglio quando uscì tra gli applausi,

e al taglio, nella 150esima edizione del The Open in Scozia.

(ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte