TikTok: ai genitori più controllo sull’account dei minorenni

TikTok amplia il parental control in modo da darei ai genitori più strumenti per controllare l’attività dei figli minorenni sul social. La novità, spiega la piattaforma cinese, mira a “trovare un equilibrio tra sicurezza e autonomia per gli adolescenti, mentre lavoriamo per creare un

In base ai nuovi strumenti, distribuiti su scala globale, i genitori potranno rendere privato – quindi non visibile da tutti – l’account dei figli, decidere chi può commentare i loro video e accedere alla lista di filmati a cui i ragazzi hanno messo un like. Padri e madri potranno inoltre

I nuovi controlli si uniscono a quelli già presenti: impostare un limite di tempo giornaliero per l’uso di TikTok, limitare la comparsa di video non appropriati nei “Per te”, restringere o eliminare la possibilità che i ragazzi ricevano messaggi privati. (ANSA).



