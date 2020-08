TikTok aprirà un centro di raccolta dati in Irlanda

L’app cinese TikTok ha annunciato di voler aprire un “data center” in Irlanda – il primo in Europa – che raccoglierà i dati dei suoi utenti europei, con un investimento di 500 milioni di dollari. Lo riferisce la Bbc, spiegando che finora i video, messaggi e altri dati degli utenti vengono archiviati negli Stati Uniti, con una copia in backup a Singapore. L’annuncio arriva mentre il presidente americano Donald Trump ha accusato TikTok di rappresentare un rischio per la sicurezza nazionale e minacciato di bandirla dagli Usa, costringendo di fatto la proprietaria ByteDance a trattarne la vendita a Microsoft.



