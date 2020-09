TikTok fa causa all’amministrazione Trump su divieto app

(ANSA) – NEW YORK, 19 SET – TikTok fa causa

all’amministrazione Trump per bloccare il divieto sull’app. E’

la seconda volta che TikTok sfida in tribunale le azioni del

presidente americano. Secondo l’app Trump ha prevaricato la sua

autorità e lo ha fatto per motivi politici piuttosto che per

fermare “una straordinaria minaccia” agli Stati Uniti. TikTok,

nella documentazione depositata in tribunale e riportata

dall’agenzia Bloomberg, mette inoltre in evidenza che l’azione

di Trump “distruggerebbe una comunità online dove milioni di

americani si uniscono per esprimersi” e che l’amministrazione ha “ignorato le prove” che mostrano l’impegno di TikTok alla

privacy e alla sicurezza degli americani. (ANSA).



—

