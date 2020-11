TikTok: in Italia la guida dell’Unc all’uso consapevole

Una guida all’uso consapevole di TikTok è stata scritta dall’Unione nazionale consumatori (Unc) insieme alla psicologa Maura Manca per supportare i genitori e i loro figli nell’uso sicuro dell’app. Si chiama “Insieme alla scoperta di TikTok – Guida all’uso sicuro dell’app più creativa del momento” ed è stata presentata oggi dal social, in concomitanza con l’annuncio, su scala globale, dei nuovi strumenti di parental control messi a disposizione dei genitori per regolare la presenza dei figli minorenni sul social.

La guida italiana, spiega TikTok in una nota, “si pone come prontuario e punto di incontro tra generazioni, per un vicendevole scambio di esperienze e saperi”. Dopo una panoramica generale e il glossario delle parole più utilizzate sulla piattaforma, la guida offre ai genitori – seguendo i dieci passi del vademecum – tutti gli strumenti e le opzioni inerenti alla privacy e all’interazione con la community, da impostare per tutelare gli utenti più giovani.



