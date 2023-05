TikTok, scontro aperto in Montana dopo il divieto

Condividi l'articolo

Il Montana è diventato il primo stato americano a vietare TikTok. Il governatore Richard Gianforte ha firmato la legge che proibisce ai negozi di applicazioni online di offrire la piattaforma di video sharing cinese. “Abbiamo bandito TikTok per proteggere i dati personali e privati dei cittadini del Montana dal Partito Comunista cinese”, ha scritto su Twitter Gianforte, per spiegare la sua decisione.

Dura la risposta diTikTok. “Il governatore ha approvato una legge che vieta i diritti del Primo Emendamento dei cittadini del Montana, vietando illegalmente TikTok, una piattaforma che offre vantaggi a centinaia di migliaia di persone in tutto lo stato”, ha detto un portavoce dell’azienda, aggiungendo che “vogliamo rassicurare i cittadini del Montana che possono continuare a usare TikTok per esprimersi, guadagnarsi da vivere e entrare in contatto con la community, mentre continuiamo a lavorare per difendere i diritti dei nostri utenti all’interno e all’esterno del Montana”.

